Canadá quiere corbetas: hasta 20 buques por 3.000 millones de euros

La Real Marina Canadiense —Royal Canadian Navy, RCN— ha dado los primeros pasos formales hacia un nuevo programa de buques de guerra denominado Continental Defence Corvette —CDC—. Según informó el periodista David Pugliese en el Ottawa Citizen el 23 de abril pasado, la iniciativa gubernamental contempla la construcción de entre 16 y 20 corbetas destinadas a reemplazar a las veteranas Kingston-class —Maritime Coastal Defence Vessels—, que se aproximan ya al final de su vida útil tras muchos años de servicio.