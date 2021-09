"Como si se hubieran puesto de acuerdo, largas filas de estudiantes comenzaron a salir a la calle procedentes de las habitaciones que me rodeaban. Me quedé allí desconcertado, mirando lo que parecía un simulacro de incendio a cámara lenta, todo ello realizado en total silencio". Kai-Fu Lee, exempleado de Apple, Microsoft y Google, no daba crédito a lo que vio en 1999 cuando fue a impartir a la ciudad de Hefei una conferencia en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China sobre sus avances en inteligencia artificial en el Microsoft Research