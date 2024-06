Publicado hace 1 hora por xantal a linuxadictos.com

Puede sonar a broma, pero desgraciadamente no lo es. Microsoft parece decidido a perder usuarios, aunque no creo que lo consiga, o no muchos. Recientemente han presentado una polémica función a la que algunos se refieren como «Spyware como servicio», un Recall que guardará un registro de absolutamente todo lo que hagamos en el equipo, aunque con matices. Lo último es invitarnos a cambiar de PC.