Camps apunta a su predecesor en el juicio de Gürtel: "Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez"

Camps ha reconocido conocer a Álvaro Pérez 'El Bigotes', aunque ha puntualizado: "no era amigo,era colaborador del partido"."Me lo enviaron de Madrid. Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez.. apareció en el acto de mi presentación como candidato,no me lo presentó Alejandro Agag". “Alguien tendrá que explicar por qué los empresarios y Costa mintieron a un juez del TSJ. Me parece muy fuerte”.El expresident de la Generalitat señala al que fue su número dos: “el día a día del partido lo llevaba Costa. Todos confiábamos en el secretario general”..