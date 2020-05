Caminar no es suficiente

Debe quedar claro, caminar sin más no es hacer ejercicio. No hay nada malo en andar, al contrario, es muy recomendable y sano, especialmente si lo haces en plena naturaleza con aire puro. De ahí, a considerar que con los famosos 10.000 pasos diarios o que con una caminata el fin de semana, ya hemos hecho ejercicio, hay mucha diferencia. Caminar es bueno. Mucho. Pero no es suficiente, ni de lejos.