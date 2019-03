Ocasio-Cortez amenaza el statu quo, lo que brinda una impaciencia juvenil a un conjunto de políticas popularizadas por la campaña de Bernie Sanders 2016, como Medicare para todos y una universidad pública sin coste de matrícula. Al igual que él, parece más preocupada por los movimientos que por las elecciones; no habla de voltear asientos y votos, sino de ganar corazones y mentes. La suya es la política de lo posible, no de lo práctico. No está pensando en cómo mantener a la mayoría demócrata otros dos años sino para las próximas dos décadas.