"Para cambiar una sociedad hay que cambiar sus dioses"

"Esa frase famosa de que el mercado es la libertad es una bobada", asegura, "yo siempre que la oigo les digo que prueben y que vayan al mercado sin un céntimo. Si se va al mercado sin un céntimo no se tiene libertad alguna; de lo que se deduce que quien está dando la libertad no es el mercado, sino el dinero, valor supremo de esta civilización. Que conste que esto no es ir contra el mercado. El mercado es imprescindible en una sociedad con división del trabajo. Pero sí estoy contra que el mercado sea el valor supremo.