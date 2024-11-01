La calva que pide suscripción

Por mucho acondicionador que use para aparentar volumen y que se peine el flequillo hacia adelante para disimular, no puede ocultar el hecho de que está a solo dos pasos de tirar los peines equívocamente al contenedor amarillo. Es la Lucía Etxebarría de los artículos sobre inteligencia artificial, y dirige un medio que es la revista digital de referencia en la "izquierda Malasaña" (aunque también envían tochos a casa que sirven para descarrilar trenes), aunque la mayoría lo conoceréis por estar hasta los cojones de ver spam suyo por aquí.