4
meneos
50
clics
Calima en el "peor día" de la ola de calor en Catalunya por el humo de los incendios peninsulares
Las corrientes de aire de mayor altura han desplazado el humo de los incendios del oeste de la Península Ibérica hacia el sur de Francia y el Pirineo catalán.
actualidad
#1
Paltus
En este satélite en directo se puede ver el gris del humo sobre Cataluña y la Castellón.
www.tiempo.com/satelites/
Aquí en el levante la luz es rojiza durante toda la mañana
2
K
37
#2
Kamillerix
#1
Y del infrarrojo ni hablamos...
0
K
10
