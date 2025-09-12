Calienta motores Intervisión, la alternativa de Putin a Eurovisión en la que participan Venezuela, Cuba... y EEUU

Moscú anuncia fiesta musical con etiqueta soviética. El 20 de septiembre arranca Intervisión, el festival de la canción que Vladímir Putin ha decidido resucitar como réplica rusa a Eurovisión. No es un invento nuevo: nació en los sesenta bajo el paraguas de la Organización Internacional de Radio y Televisión, cuando el bloque socialista necesitaba su propio escaparate musical frente al brillo kitsch de Occidente. Medio siglo después, con otro mapa geopolítico, vuelve al calendario con un reparto de lo más pintoresco.