edición general
11 meneos
36 clics
Calienta motores Intervisión, la alternativa de Putin a Eurovisión en la que participan Venezuela, Cuba... y EEUU

Calienta motores Intervisión, la alternativa de Putin a Eurovisión en la que participan Venezuela, Cuba... y EEUU

Moscú anuncia fiesta musical con etiqueta soviética. El 20 de septiembre arranca Intervisión, el festival de la canción que Vladímir Putin ha decidido resucitar como réplica rusa a Eurovisión. No es un invento nuevo: nació en los sesenta bajo el paraguas de la Organización Internacional de Radio y Televisión, cuando el bloque socialista necesitaba su propio escaparate musical frente al brillo kitsch de Occidente. Medio siglo después, con otro mapa geopolítico, vuelve al calendario con un reparto de lo más pintoresco.

| etiquetas: intervisión , eurovisión
9 2 4 K 94 cultura
9 comentarios
9 2 4 K 94 cultura
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Ah, la BRICSVisión, ¿no?
3 K 49
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre
#3 Pues no se yo, EEUU participa el quinto
intervision.world/en/

Aunque puede ser su Australia, sí Bricsvision no está desencaminado
0 K 10
mono #1 mono
Lo vería por la presentadora, seguro que canta muy bien
0 K 11
#2 higlewit
Como que España va a abandonar eurovisión, puede apuntarse ahí.
0 K 6
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 En realidad es Israel el que encaja mejor.
0 K 15
#5 Elinformal
....y EE.UU., ooooleeee, Trump quiere cargarse Europa...
0 K 6
Cuñado #8 Cuñado
#5 Van a tener que emplearse a fondo. España envió a Melody a Eurovisión y no lo consiguió.
0 K 11
#4 pozz
Menudas pajas mentales que tienen en el Kremlin con la URSS.... aunque cayera ese régimen por ser u nfracaso, no cayó la cúpula de parasitos y ladrones corruptos. Rusia tiene capacidad para ser un pais asquerosamente rico en todos los aspectos, pero han elegido la mentira y la propaganda, no dejan de ser un estercolero casi del tercer mundo.
0 K 5

menéame