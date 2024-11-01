edición general
Calatayud sustituye ahora la polémica corrida de toros por una novillada con una tramitación exprés de 72 horas

Calatayud sustituye ahora la polémica corrida de toros por una novillada con una tramitación exprés de 72 horas

El Ayuntamiento de Calatayud ha sacado a licitación el contrato para realizar un festejo taurino el próximo 7 de septiembre por las fiestas de la Virgen de la Peña. Lo hizo el 29 de agosto, viernes, con un plazo de presentación para las empresas interesadas de 72 horas —dos de esos días, inhábiles al ser fin de semana—, ya que concluía este lunes 1 de septiembre a las 14:00. Sin embargo, no hay tiempo para solicitar la autorización al Gobierno de Aragón, que se ha de presentar con quince días hábiles de antelación.

victorjba
Relacionada: www.meneame.net/story/lio-taurino-calatayud-pp-habilita-65-000-euros-c

Los fachas tienen que ver torturar a un bicho sea como sea, aunque haya que retorcer todas las normativas habidas y por haber.
1
reivaj01
#1 Efectivamente, todo sea por clavar pinchos a un pobre animal.
Si hace falta, que sea declarada la emergencia nacional y que intervenga la UE.
1
Albarkas
De chanchullo en chanchullo. ¿De verdad no puede hacer alguien algo?
1

