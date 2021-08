Caída de Tenochtitlan: cómo se explica la gran alianza de pueblos mexicanos que ayudó al pequeño ejército español a conquistar México hace 500 años

Los historiadores señalan por qué es erróneo pensar que había una causa indígena que fue traicionada. "No había una idea de 'lo indígena' como tal. Esa idea es producto de la conquista, no es anterior a ella", explica Pastrana. "Definitivamente no se puede hablar de una traición porque no eran pueblos amigos. No eran grupos que tuvieran una alianza pacífica, una relación de iguales. Tenían una serie de conflictos. No puede hablarse en ningún sentido de traición...