Los cafés de la muerte o cómo normalizar que a todos nos llegará la hora

Un grupo de 15 personas se reúne en una cafetería, la mayoría de ellos no se conoce, no pagan dinero por acudir y -casi sin normas- hablan durante una hora y media sobre un tema tabú en nuestra cultura: la muerte. No se trata de una terapia de grupo, ni un lugar donde la gente va a contar sus penas o pasar su duelo, sino de un ‘Death Cafe’. En este tipo de eventos se habla de la muerte sin un guion cerrado ni objetivos concretos, cualquiera puede acudir a él y la única finalidad es normalizar algo que es parte de la vida.