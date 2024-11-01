Cae en Toledo un grupo criminal que robó 58 vehículos, ascendiendo a 1,5 millones el valor de los bienes recuperados

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Raymo giari', ha desarticulado un grupo criminal internacional especializado en el robo de vehículos a motor. El valor de los bienes recuperados asciende a más de un millón y medio de euros. La investigación se inició cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca tuvieron conocimiento de la posible existencia de una nave industrial en la que se estarían ocultando vehículos sustraídos para, posteriormente desguazarlos y vender sus piezas.