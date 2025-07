La cadena española RNE rompe el feed RSS en aplicaciones de terceros [ENG]

RNE sigue publicando canales RSS abiertos, por lo que los programas de la emisora aparecen en las aplicaciones de podcast, pero el audio no está disponible. Esto significa que los programas de RNE aparecen sin problemas, pero no se reproducen en algunas de ellas, lo que hace pensar a la audiencia que el fallo es de la aplicación y no del editor. RNE afirma: "Mantenemos acuerdos con las principales plataformas de audio y vídeo, como Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Creemos que los usuarios afectados son una minoría".