Cada menor migrante solo no tiene 4.700 euros al mes en Madrid como asegura Monasterio (VOX)

En varios programas de televisión la candidata de VOX para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha relacionado la cifra de 4.700 euros con cada menor migrante solo -ella habla de menor extranjero no acompañado, MENA- en esta comunidad. Se trata de una asociación engañosa que no tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas dirigidas a estos niños y adolescentes no van a parar a ellos directamente, sino a aspectos como pago de trabajadores del sector social (también españoles) o gestión de instalaciones.