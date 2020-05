¿Cada cuánto hay que arrancar un coche que no se usa?  

Recomendación genérica, 1 vez por semana durante, entre 5 y 10 minutos. No es aconsejable dejarlo más de 1 mes sin arrancar. Si el vehículo no se tiene que usar, es recomendable desconectar la batería. En caso de no poder arrancar el coche durante un largo periodo de tiempo, también podemos hacer uso de los mantenedores de baterías tipo power-bank que nos ayudarán a mantener el nivel de carga de la batería en unos valores óptimos.