"En el Cabildo de Tenerife confundieron a Stephen Hawking con Anthony Hopkins"

Garik Israelian, creador del Starmus, no descarta que la cita pueda volver a Tenerife, pero solo "si hay políticos competentes" Garik, prefiere que Starmus tenga una sede fija “que podría ser perfectamente” Tenerife “porque siempre pensé que el festival está diseñado para Canarias, lo he dicho mil veces”, y aunque en Noruega y Suiza fue bien la organización y el apoyo “como ambiente no ha habido nada comparable a Tenerife” “Siempre he dicho que el mejor formato fue el Starmus III de Tenerife, fue espectacular pero el politiqueo muy mal"