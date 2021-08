Por qué cabe esperar que la mayoría de hospitalizados con covid esté vacunado

Cada día se dan casos de personas vacunadas que se contagian de coronavirus, aunque en su mayoría no presentan síntomas o son muy leves. Muy pocas acaban en el hospital, pero lo que cabe esperar si se mantiene este ritmo de vacunación es que el número de ingresados vacunados supere al de los que no lo están. Lo cual no sería sino la consecuencia de que la cobertura vacunal ha alcanzado una cota más que deseable