La compañía de medios BuzzFeed anunció la venta de First We Feast, la marca de entretenimiento detrás del popular programa de YouTube "Hot Ones", por un total de 82.5 millones de dólares en efectivo. Entre los inversionistas destacan el fundador de First We Feast, Chris Schonberger, el presentador y cocreador de "Hot Ones", Sean Evans, y la firma Soros Fund Management.