La búsqueda de vida en Marte puede empezar a ser rarita [ENG]

Los astrobiólogos están considerando enviar secuenciadores genéticos, estaciones climáticas, taladradoras y otras muchas cosas más al planeta rojo. La búsqueda de vida está muy caliente y los científicos empiezan a preguntarse si acaso hay algo que esté eclipsando los biomarcadores marcianos y no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Puede haber una solución sencilla a todo esto: a lo mejor no hay vida... pero los astrobiólogos no tiran la toalla. ¿Y si hay microbios hibernando como tardígrados y por eso son indetectables? ¿Y si hay extremófilos?