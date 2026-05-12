Buscan al autor de los disparos con balines a distintos animales, causando la muerte de una gata en Boborás  

El Concello de Boborás ha expresado públicamente su profunda preocupación y condena ante varios episodios de maltrato animal registrados el pasado sábado en la zona de Almuzara. Según ha informado el gobierno local, distintos animales domésticos fueron víctimas de disparos realizados con balines, unos hechos que han generado una fuerte indignación entre los vecinos. El caso más grave fue el de una gata que sufrió heridas de extrema gravedad tras recibir un impacto directo en un ojo. El animal fue trasladado de urgencia a un hospital veterin...