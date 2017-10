Y la burguesía de Barcelona salió a la calle para defender la unidad de España

El barrio de Sarriá donde residen esas clases desahogadas que no suelen manifestarse se volcó en la marcha del domingo"Fue emocionante demostrar que esta no es la tierra que nos pintan", dice un ejecutivo que no se manifestaba desde la muerte de Miguel Ángel Blanco"Es necesario que se nos vea en la calle", defiende una consultora que se ha convertido en habitual de las marchas contrarias a la independencia