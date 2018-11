Bulos y datos sobre las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid a “marroquíes y magrebíes”

No, las ayudas al alquiler no se asignan en función del origen del solicitante sino que dependen de la renta, el número de miembros de la unidad familiar y otras variantes. No, la mayoría de los beneficiados de las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid no son argelinos y marroquíes, son españoles. Por otro lado, no se puede conocer el origen de ese 37%, sólo el nombre y si son o no extranjeros. Por lo tanto, la afirmación “en su gran mayoría los beneficiados son marroquíes y argelinos” es incomprobable ya que no se puede saber su origen.