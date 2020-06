El bulo de los 200 millones: no, el Estado no pagará las nóminas de jugadores del Real Madrid y el Barcelona

RM y FCB piden 200 millones al Estado para pagar los sueldos de sus 'cracks'. La semana pasada se hizo pública la noticia con este titular y desde entonces mucha gente se ha indignado y la está compartiendo de forma masiva, sobre todo a través de Twitter. Si hubieran leído un poco más allá del encabezado habrían descubierto que es falso, porque no se trata de una ayuda, sino de créditos ICO que el Estado únicamente avala, no financia, y que además tendrán que devolver. Pero el rumor malintencionado ya no hay quien lo pare.