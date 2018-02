El bullying del docente es menos visible, pero más letal en sus efectos en el tiempo. Es decir, si un chico le dice a otro: "Vos no servir para nada" o "Para qué venís a estudiar" lo va a molestar y eventualmente a dañar. Ahora si es un docente, lo único que se puede esperar de ese chico es que no tenga más ganas de ir, no a esa escuela, sino a ninguna escuela.