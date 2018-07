'Buffy cazavampiros' tendrá una nueva versión, esta vez con una actriz negra como protagonista

El director y guionista estadounidense Joss Whedon, creador de Buffy the Vampire Slayer (en España, Buffy cazavampiros), prepara una nueva versión de esta popular serie de televisión que, en esta ocasión, tendrá una actriz negra como protagonista, informó el medio especializado The Hollywood Reporter. La productora 20th Century Fox Television, que produjo la serie original de Buffy the Vampire Slayer (1996-2003) con Sarah Michelle Gellar como estrella, tomará las riendas de este nuevo proyecto televisivo.