La brutal paliza que el boxeador Arnau propinó a su novia de Mallorca: "Casi me mata"  

María (nombre ficticio) conoció a Arnau hace casi cuatro años en una discoteca. Él era portero y no atisbó peligro. "Me llamó la atención. Era un chico fuerte y no era consciente del historial delictivo que tenía detrás. Me empecé a dar cuenta cuando me enamoré". Entonces, no pudo escapar. Encadenaron discusiones, peleas y golpes. "Hasta que casi me mata". Rel: www.meneame.net/story/detenido-boxeador-propinar-paliza-pareja-mallorc