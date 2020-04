Bruselas propone costear los ERTE y ayudas a autónomos a través de préstamos

El fondo ayudaría a mantener los ingresos de las familias y preservar la capacidad productiva y el capital humano de las organizaciones. "Muchas compañías no tienen ingresos y si no hacemos nada tienen que despedir a sus trabajadores. Esto tendría consecuencias cuando el motor económico funcione de nuevo, porque las empresas no tendrían la fuerza laboral que necesitan y limitaría nuestra recuperación", ha señalado Von der Leyen.