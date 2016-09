La Brunete de Pana da el golpe en Ferraz

31 meneos 118 clics

“Nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos… pá, pá, pá“. Una frase que no estaba en el plan: cuando te sientes tan relajado dices cosas que no debes. La escaleta de la entrevista iba orientada hacia otro punto: “Me siento engañado, Pedro Sánchez me prometió que se abstendría”. Dos de los tres tentáculos del triunvirato de influencia socialista en la sombra [Cebrián, González y Fainé] unidos para poner en marcha su particular operación Galaxia contra la dirección de Ferraz. La Brunete de Pana comenzaba