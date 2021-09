Bruce Dickinson (Iron Maiden) explica por qué Europe y “The Final Countdown” le amargaron la cuarentena

“El sol no estaba durante la primera parte del confinamiento, que al principio fue como una novedad”, explica. “Me quedé en París en el apartamento de mi novia, y lo peor es que tenemos un pequeño balcón, y había un tío en el apartamento de arriba que no paraba de practicar con el saxofón todos los días a las cinco de la tarde, haciendo la peor versión del mundo de 'The Final Countdown'. Era como despertarse escuchando una escopeta, ¿sabes?”.