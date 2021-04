Bronca de una diputada del PSOE a un diputado de Vox por llamarla "señora presidente"  

Andrés Rodríguez Almeida intenta entonces argumentar su trato hacia la presidenta. "El término presidente no es ni masculino ni femenino", insiste. A lo que Guaita le espeta que "el único grupo parlamentario que hace esto es usted. El resto de diputados y diputadas de esta Cámara tienen respeto absoluto por la presidencia, sea hombre o mujer. Ustedes muestran un desprecio absoluto. Por lo tanto, diputado, aquí se acaba la conversación. Si quiere posicionarse en la PNL, se posiciona, y si no, se calla. Porque ya no le doy más la palabra.