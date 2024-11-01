La Broma Asesina recibe una edición definitiva  

Batman: La Broma Asesina, la legendaria historia de Alan Moore y Brian Bolland que en 1988 redefinió la relación entre el Caballero Oscuro y su némesis, el Joker, va a tener una lujosa edición definitiva muy limitada. La editorial Argent Comics , especializada en ediciones especiales de cómics, rinde homenaje a este icónico cómic con una edición muy especial a la que ni siquiera han puesto precio públicamente y cuyo acceso será muy limitado porque sólo contará con 47 copias. La impresión giclée, se realiza con una impresora de inyección de tint