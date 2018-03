Un británico adquiere la peor gonorrea del mundo [ENG]

Tiene pareja pero pilló la gonorrea en el Sudeste Asiático y ha resultado ser el primer caso documentado que no se cura con antibióticos de primera línea. Es decir, el tratamiento con ceftriaxona + azitromicina no sirve en este individuo. Es la primera vez que se pilla a un gonococo resistente a ambos. Las autoridades británicas están buscando a las otras posibles parejas sexuales que haya podido tener este hombre. Esta infección producida por Neisseria gonorrheae, de no tratarse, conduce a la infertilidad.