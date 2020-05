Brian May se rompe el culo en un "accidente de jardinería entusiasta" [ENG]

Brian May se ha quejado de un "implacable dolor" después de que lo llevasen al hospital tras una lesión de jardinería que le desgarró los músculos de las nalgas y, mientras se recuperaba, realizó un ataque a la preparación de Boris Johnson para el coronavirus. Escribiendo en Instagram, el guitarrista de Queen dijo: “Me las arreglé para romper mi glúteo mayor en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de repente me encuentro en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente...