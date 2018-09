Reino Unido no planea darle trato preferente a los ciudadanos de los países de la Unión Europea que lleguen al país en busca de trabajo después del Brexit. Según una fuente de la BBC, el lunes la primera ministra Theresa May y su equipo apoyaron de manera unánime una recomendación del Comité Asesor en Migración de utilizar un sistema basado en habilidades y no en nacionalidades.