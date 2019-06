Brexit: La nota filtrada del gabinete admite que el Reino Unido no está listo para una salida sin acuerdo [ing]

La nota fue revelada por el Financial Times cuando el Sr. Johnson, el gran favorito para suceder a Theresa May, lanzó su campaña con el compromiso de abandonar la UE el 31 de octubre "con o sin acuerdo". Afirma que, mientras que los departamentos gubernamentales habían entregado alrededor del 85 por ciento de sus "planes básicos de no negociación", muchos de ellos sólo proporcionaban "un nivel mínimo viable de capacidad".