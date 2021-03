Brexit: España no aclara si arrestará y deportará a británicos sin visado [ENG]

España advirtió a los turistas británicos y a los propietarios de segundas residencias que no tienen derecho a pasar más de 90 días en el país tras el Brexit, pero no aclara si los infractores serán detenidos y deportados si se quedan más tiempo. Esto aplica a los que no puedan demostrar que eran residentes antes del 31 de diciembre y obtener así el derecho a permanecer en España. Si permanecen, tienen que convertirse en residentes oficiales y podrían perder derechos a volver a UK para acceder al NHS, por ejemplo.