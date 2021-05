Breve síntesis de la táctica básica de propaganda de Ayuso, a propósito de su último tweet

Ayuso escribe hoy un tweet en que alardea de haber propuesto un pasaporte para "personas vacunadas" hace "un año". Pero: "Hace un año no había ni vacunas. Su táctica consiste en bombardear todo el rato con medias verdades a los madrileños. Falsedad más verdad dan como resultado una propaganda de autobombo que se expande más rápido de lo que cuesta refutar. Además, como cada semana propone o hace veinte cosas, en ocasiones contradictorias, la memoria del ciudadano no retiene los pormenores. La estrategia es que la verdad no importe".