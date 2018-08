Breve historia de la higiene anal: ¿cuándo empezamos los humanos a limpiarnos el culo?

El papel empezó a expandirse para su uso anal hace unos 1.500 años. Aunque no está del todo claro cuán higiénico sería entonces: el primer documento que refleja su uso data de la China del siglo 6 d. C. En el año 589, el escritor Yan Zhitui dijo: “El papel sobre el que están escritas anotaciones o comentarios sobre los Cinco Clásicos [doctrinas de Confucio en forma de libro] así como sus dichos, ese papel me cuidaré mucho de emplearlo en propósitos del cuarto de baño”.