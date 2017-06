La brecha y el carnismo, por Melanie Joy

Como sé que muchos no disponéis del tiempo o las ganas para leer el libro o ver la conferencia, no os voy a dejar así :) Os resumiré aquí los principales datos que nos aporta Melanie Joy en su libro sobre el carnismo. Suponemos que solo los veganos o vegetarianos llevan su sistema de valores a la mesa, pero, en realidad, cuando comer carne no es una necesidad, es una elección e implica, como tal, un sistema de valores. A este sistema ella lo ha llamado carnismo.