Botellones de este fin de semana en Pamplona no se disolvieron "por no provocar un problema de orden público"

Los botellones celebrados este fin de semana en el parque Yamaguchi de Pamplona no fueron disueltos por la Policía Municipal de Pamplona al haber "muchísimos jóvenes, nos pareció que era mejor dejarlos y levantarlos a las once de la noche, que no provocar un problema de orden público porque eran muchos los que estaban allí", ha justificado el concejal de Seguridad Ciudadana Javier Labairu a una pregunta del concejal del PSN Juan Luis García durante la comisión de Presidencia de esta mañana.