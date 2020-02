Borrell cree que una misión naval europea en Libia podría evitar las rutas migratorias en el Mediterráneo

Asimismo, el Alto Representante de la UE ha advertido de que la misión de la UE, que podría recibir un nombre diferente al de Operación Sophia, tendría que hacer más que "simplemente" vigilar las rutas marítimas. "La vigilancia sólo no es suficiente", ha afirmado. "La vigilancia (no interfiere) con el tráfico de armas, algunas de las cuales no atraviesan el mar, sino que también van por tierra y allí tenemos que observar, informar y reaccionar", ha especificado.