Borrell: África "necesita armas" para su estabilidad

La Unión Europea dice que se necesitan más armas en África para detener el terrorismo como parte de un esfuerzo más amplio para crear empleos y crecimiento. "Necesitamos armas, necesitamos armas, necesitamos capacidades militares y eso es lo que vamos a ayudar a proporcionar a nuestros amigos africanos porque su seguridad es nuestra seguridad", dijo el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell. "No vamos a crecer, no vamos a invertir, no vamos a crear puestos de trabajo sin estabilidad"