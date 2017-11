Borrar a Kevin Spacey de 'Todo el dinero del mundo' costará 10 millones de dólares

Las acusaciones de agresiones y abusos sexuales que pesan sobre Kevin Spacey llevaron a los responsables de su próxima película, Todo el dinero del mundo (All money in the World) y a su director Ridley Scott a tomar la determinación de eliminar al protagonista de House of Cards y sustituirle por Christopher Plummer. Una decisión que intenta que el filme no se vea lastrado por la caída en barrena de la imagen de Spacey, y que podría disparar los costes de producción.