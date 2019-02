Borja Cobeaga a Vox: "No escribimos un guión sobre Blas de Lezo porque no nos da la puta gana"

El guionista Borja Cobeaga (Ocho apellidos vascos o Pagafantas) nominado al Mejor Guión Adaptado por 'Superlópez', respondio a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el español Blas de Lezo, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da "la puta gana". Mientras, Pedro Almodóvar ha preferido ni nombrar a la formación política. "Ese partido de tres letras que me preguntas, he decidido no hablar y me gustaría que alguno más lo hiciera, le niego la existencia", ha dicho.