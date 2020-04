"El NHS me salvó la vida": Boris Johnson rinde homenaje a los médicos del hospital diciendo "No puedo agradecerles lo suficiente". Boris Johnson estuvo cerca de la muerte mientras luchaba desesperadamente contra el coronavirus en una unidad de cuidados intensivos, revelaron sus amigos anoche. Después de reunirse, el Primer Ministro les dijo que debía su vida a los médicos y enfermeras del Hospital St Thomas en Londres, y agregó: "No puedo agradecerles lo suficiente".