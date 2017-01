Bono sobre el Yak-42: "Contrataban aviones basura por los gastos de la guerra de Irak"

El exministro de Defensa dice que hay un documento oficial oculto que aseguraba que "con los gastos acumulados hasta la fecha solo se podían contratar dos aviones al mes." "La información que me dio Trillo no era relevante; su mayor interés era que el asunto acabase pronto. Las subcontratas las supimos porque fui personalmente al Estado Mayor de la Defensa. Tuvimos que forzar un armario del que no me daban la llave para conseguir la documentación. El jefe del Estado Mayor envió a un comandante para conseguir información en el extranjero"..