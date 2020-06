Bolivia: el fraude fue denunciar un fraude

Primero fue un estudio de MIT Election Data and Science Lab, encargado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) y el diario The Washington Post, y ahora The New York Times y CNN con un estudio de investigadores independientes. Todos ellos han concluido que el principal soporte para justificar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, la acusación de fraude por parte de la Organización de Estados Americanos, no se sostiene. "Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos"