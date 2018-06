Boicot soviético: la realidad de Los Ángeles 84 en Los Simpson

Los Ángeles 84 son recordados por ser los primeros juegos olímpicos que se realizaron con el apoyo de patrocinios de empresas privadas y por ser la primera ocasión en que fueron rentables, es decir que la inversión hecha fuera recuperada y hasta con ganancias. Una de las empresas que fungió como patrocinador –y se mantiene como tal hoy en día- es McDonalds, quien aprovechó la justa veraniega para lanzar una promoción llamada “When The US Wins, You Win”